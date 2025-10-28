В рязанском «Доме ребенка» появился новый аппарат для лечения психических и неврологических заболеваний

Отмечается, что в учреждении появился аппарат для лечения психических и неврологических заболеваний «Neuro-МSX». Он воздействует переменным магнитным полем на нервные клетки головного мозга. «У детей этот метод применяется с 3 лет. Детские неврологи подбирают щадящие протоколы воздействия и назначают короткие процедуры, чтобы терапия была полностью безопасной», — отметили в сообщении.

