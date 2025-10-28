В рязанском Доме престарелых пациент обокрал пенсионера

В отдел обратился 87-летний житель Скопина и сообщил, что с его банковского счета пропали 42 тысячи рублей. Оперативники выяснили, что мужчина содержится в заведении социального обслуживания. Пенсию ему начисляют на банковский счет, к которому привязан телефонный номер. Пожилой человек недавно начал замечать, что на счету быстро заканчиваются средства. При этом на его телефон никаких сообщений о списании денег или оплате чужих покупок не поступало.

Установлено, что злоумышленник повадился незаметно с помощью онлайн-банка переводить часть сбережений соседа на свой счет, а чтобы «замести следы» удалял СМС-сообщения о проведенных операциях.

Возбуждено уголовное дело.