В Рязанской области сгорела баня
Информация о пожаре в бане в селе Кривель Сапожковского района поступила 27 октября в 22:22. Хозпостройку тушили шесть человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, причина пожара — неисправность дымохода печи.
В Рязанской области сгорела баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в бане в селе Кривель Сапожковского района поступила 27 октября в 22:22. Хозпостройку тушили шесть человек и две единицы техники.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
По предварительной информации ГУ МЧС по региону, причина пожара — неисправность дымохода печи.