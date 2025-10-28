В Рязанской области сгорела баня

Информация о пожаре в бане в селе Кривель Сапожковского района поступила 27 октября в 22:22. Хозпостройку тушили шесть человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, причина пожара — неисправность дымохода печи.