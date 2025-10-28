В Рязанской области пропал Николай Рыбаков

Отмечается, что его местонахождение неизвестно с 25.09.2025. Мужчина ушел из деревни Перхурово Касмовского округа и не вернулся. Был одет в синюю кепку с надписью, черно-серую толстовку, черные штаны, на ногах черные меховые галоши. На вид 50-55 лет, невысокого роста.