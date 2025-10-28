В Рязанской области поймали иностранца с поддельными «правами»

Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль, которым управлял 36-летний гражданин среднеазиатской республики. Мужчина проживает в Рязанском районе. Злоумышленник предъявил полицейским водительское удостоверение. Оно оказалось поддельным. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».