В Рязанской области поймали иностранца с поддельными «правами»
Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль, которым управлял 36-летний гражданин среднеазиатской республики. Мужчина проживает в Рязанском районе. Злоумышленник предъявил полицейским водительское удостоверение. Оно оказалось поддельным. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
В Михайловском районе поймали иностранца с поддельными «правами». Об этом 28 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
