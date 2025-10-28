В Рязанской области обвинили женщину в убийстве своего сожителя из-за ревности

Следователи СК России завершили расследование дела о убийстве, которое произошло в Рязанской области. 39-летняя женщина обвиняется в убийстве своего 28-летнего сожителя. Об этом пишет пресс-служба ведомства. Конфликт между ними произошел, когда оба были пьяны. Из-за ревности женщина ударила мужчину ножом в грудь, и он вскоре скончался от ранения. Следствие собралось достаточно доказательств, и теперь дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

