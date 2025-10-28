Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 79.82 0.84 29/10
ЦБ EUR 92.94 0.92 29/10
Нал. USD 80.40 / 80.80 28/10 18:15
Нал. EUR 94.04 / 95.85 28/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 115
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 802
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 045
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области обвинили женщину в убийстве своего сожителя из-за ревности
Следователи СК России завершили расследование дела о убийстве, которое произошло в Рязанской области. 39-летняя женщина обвиняется в убийстве своего 28-летнего сожителя. Об этом пишет пресс-служба ведомства. Конфликт между ними произошел, когда оба были пьяны. Из-за ревности женщина ударила мужчину ножом в грудь, и он вскоре скончался от ранения. Следствие собралось достаточно доказательств, и теперь дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Следователи Скопинского межрайонного следственного отдела СК по региону завершили расследование дела о убийстве, которое произошло в Рязанской области. 39-летняя женщина обвиняется в убийстве своего 28-летнего сожителя. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Конфликт между ними произошел, когда оба были пьяны. Из-за ревности женщина ударила мужчину ножом в грудь, и он вскоре скончался от ранения.

Собрано достаточно доказательств, и теперь дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.