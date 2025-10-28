В Рязанской области мужчина обманул пенсионерку и силой отобрал у нее деньги

По версии следствия, в апреле 2025 года 42-летний скопинец заключи с пожилой женщиной договор подряда на выполнение строительных работ. Мужчина не выполнил свои обязательства в полном объеме, однако потребовал с пенсионерки деньги. Женщина отдала рабочему деньги после того, как он применил к ней физическое насилие. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Скопинский районный суд.

В Рязанской области мужчина обманул пенсионерку и силой отобрал у нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2025 года 42-летний скопинец заключи с пожилой женщиной договор подряда на выполнение строительных работ. Мужчина не выполнил свои обязательства в полном объеме, однако потребовал с пенсионерки деньги. Женщина отдала рабочему деньги после того, как он применил к ней физическое насилие.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Скопинский районный суд.