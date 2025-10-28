В Рязанской области ищут пропавших на «ГАЗели» мужчину и женщину

В Коломне Московской области и Спас-Клепиках Рязанской области ищут Галину Кузнецову и Романа Ширякина, которые уехали на «ГАЗели» и не вернулись. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт». 27 октября 2025 года они уехали на автомобиле «ГАЗель» Next белого цвета и не вернулись. Приметы Галины Кузнецовой: рост — 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы — черные, глаза — карие. Приметы Романа Ширякина: рост — 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза — голубые. Любую информацию о пропавших попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

