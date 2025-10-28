В Рязанской области для людей с ограниченными возможностями здоровья запустят проект «Без границ»

Для участников подготовлена программа по созданию и развитию бизнес-проектов, сессии с наставниками и психологами. Онлайн-курс будет проходить в формате вебинаров и консультаций с 5 ноября по 4 декабря. Участие в ней бесплатное.