В Рязанской области для людей с ограниченными возможностями здоровья запустят проект «Без границ»
Для участников подготовлена программа по созданию и развитию бизнес-проектов, сессии с наставниками и психологами. Онлайн-курс будет проходить в формате вебинаров и консультаций с 5 ноября по 4 декабря. Участие в ней бесплатное.
В Рязанской области для людей с ограниченными возможностями здоровья запустят проект «Без границ». Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанская область».
Комплексная программа разработана с учётом потребностей тех, кто планирует своё дело и действующих бизнесменов с разными видами нарушения здоровья.
