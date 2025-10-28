Рязань
В Рязани за 400 тысяч рублей организуют День первокурсника для 200 студентов
