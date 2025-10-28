В Рязани за 400 тысяч рублей организуют День первокурсника для 200 студентов

В Рязани выделили 400 тысяч на проведение Дня первокурсника, тендер опубликован на сайте госзакупок. В мероприятии примут участие не менее 200 первокурсников очной формы обучения. Исполнитель должен организовать подготовку и проведение события, разработать концепцию, разместить информационные материалы, обеспечить интерактивные площадки оборудованием, создать логотип и визуальное оформление. На месте также будут установлены кулеры с водой и фотобудка. Кроме того, участникам выдадут сувенирную продукцию — открытки, ручки, наклейки с эпоксидной смолой, брелки, тетради и черные пакеты. Дата и место проведения не указаны, работы должны быть выполнены в течение 15 дней с момента подписания контракта. Заказчик — ГБУ РО «Молодежный центр».

В Рязани выделили 400 тысяч рублей на оказание услуг по организации и проведению Дня первокурсника. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Планируется, что в мероприятии примут участие не менее 200 первокурсников очной формы обучения колледжей и университетов Рязани. На праздновании также необходимо присутствие экспертов, гостей и волонтеров.

Согласно документам, исполнитель должен сформировать организационную группу для подготовки и проведения мероприятия, разработать концепцию, разместить информационные и пригласительные посты, предоставить оборудование для интерактивных площадок, разработать логотип и визуальное оформление. На месте проведения праздника также необходимо установить кулеры с питьевой водой, фотобудку для съемки и печати фотографий.

Кроме того, исполнитель обеспечит участников мероприятия сувенирной продукцией: открытками, шариковыми ручками, наклейками с эпоксидной смолой, брелками из акрила, тетрадями на кольцах и черными пакетами с матовым покрытием. Минимальное количество каждого товара — 250 штук.

Дата и место проведения мероприятия в документах не уточняется.

Работы необходимо выполнить в течение 15 дней с даты заключения контракта.

Заказчиком выступило ГБУ РО «Молодежный центр».