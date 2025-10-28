В Рязани прошел стоматологический форум «Эстетика улыбки»

Мероприятие состоялось 22-23 октября в конгресс-отеле «Амакс». В этом году форум посетили более 300 участников из разных регионов России. Тема форума была посвящена эстетической реабилитации улыбки. Спикерами выступили известные стоматологи России — среди них кандидаты медицинских наук, главные врачи стоматологических клиник, международные лекторы: Карэн Чавушьян, Сергей Маланьин, Андрей Акулович и другие. Темы лекций были посвящены новым протоколам работы, инновационным авторским методикам и сопровождались оригинальными клиническими кейсами. Спикерами также выступили ведущие специалисты «Прайм-стоматологии» и наставники корпоративного университета ПРАЙМ — каждому из них было отведено всего по 10 минут.

«Форум — это про тренды. Про то, куда мы будем двигаться. Уже второй год мы собираем на этой площадке более 300 участников — среди них эксперты, практики, партнёры. Для чего мы это делаем? Чтобы обмениваться энергией и опытом, видеть тренды, а ещё хорошо проводить время и делиться хорошим настроением — осенью это особенно важно. Форум создан не только для того, чтобы получать знания, но и заряжаться энергией изменений», — отметил гендиректор «Прайм-стоматологии» и модератор мероприятия Павел Яковлев.