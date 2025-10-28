В Рязани произошло серьезное ДТП с двумя фурами

Авария произошла в ночь на 28 октября на Восточном промузле. По словам очевидцев, водитель одного из большегрузов въехал в стоящую фуру сзади. Информации о пострадавших нет. На месте работали экстренные службы. «Службы все вызвали, отъехав от места ДТП, так как на месте сети нет вообще. Никто из тех 7 остановившихся людей, включая водителя впереди стоящей фуры и меня с мужем, не смогли на месте вызвать службы», — отметила очевидица.

