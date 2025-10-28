В Рязани массово отключат свет 29 октября из-за обрезки деревьев
Света не будет с 9:00 до 16:00.
В Рязани массово отключат свет 29 октября из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает РГРЭС.
Электричества не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. 1 Мая, д. 1-77 — жилые дома, гаражи, подземная защита, нежилое помещение, стройка, БССС;
- ул. Вишневый пер. д. 1-15 — жилые дома, гаражи, стройка;
- ул. Дачная (Канищево), д. 1-6, 8-12, 14-25, 27-32, 34, 35, 38-41, 43, 43а, 45, 45а, 46-52, 54-75, стр. 1 — жилые дома, гаражи, БССС, стройка, магазин;
- ул. Дорожная д. 1стр1, д. 1-18, 21-41 (нечетная сторона), 24а, 25 — а/к «Пресс», жилые дома, баня;
- ул. Интернациональная д. 5-д, у д. 7а, д. 7б — Православный храмовый комплекс, информационное табло, торговые киоски, нежилое здание, МОУ ДОД ДЮЦ «Надежда», гараж;
- ул. Колхозная (Канищево), д. 1-53а — жилые дома, гаражи, стройки;
- ул. Ленпоселок д. 1-31 35, 38-69, 71, 72, 73 — жилые дома, стройка, гараж;
- ул. Луговая (Канищево) д. 1-44а, 47, 48 — жилые дома, гаражи;
- ул. Новая (Канищево), д. 1а-5 — жилые дома;
- Озерный проезд д. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10a, 106, 11, 13, 15, 46, 48, 50, 60, уч. 169, 179 — жилые дома, стройка, аптека;
- 1-й Озерный переулок д. 2-8, 10, 12, 14 — жилые дома, магазин;
- 2-й Озерный переулок д. 1-18, уч. 112 — жилые дома;
- 2-й Озерный переулок д. 2, 4, 9,19 — жилые дома;
- 3-й Озерный переулок д. 1-11, д.12-24 — жилые дома, стройки;
- 4-й Озерный переулок д. 1-5, 7, 9-16, 18-24, 32, уч. 83, 85, 127, 128 — жилые дома, стройка;
- 5-й Озерный переулок д. 1-6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, д.18-29, д. 40, 42, 98, уч. 78 — жилые дома, стройка;
- ул. Семчин Лоск д. 1-58;
- ул. Преображенская, д. 1-6, 8 — жилые дома, магазин, насосная;
- ул. Свободы (Канищево), д. 1-140 — жилые дома, гаражи, БССС;
- ул. Семчинская, стр. 2 — неж. помещение;
- Сенной переулок, д. 1-10 — жилые дома, гаражи;
- ул. Советская (Канищево), д. 1а, 2, 4, 5, 6, 7,8, 9-77 — жилые дома, гараж, стройки, Преображенская церковь;
- ул. Советская, д. 30а, 38 — жилые дома;
- ул. Станкозаводская у д. 30, — торговая площадка, ГРП;
- ул. Трехреченская д.1-34, 43-63, уч. 114,200, 201, 216, 218, 298, 329 — жилые дома, гаражи, киоск воды, магазин;
- ул. Хрюкина д. 1-70 — жилые дома, гараж;
- ул. Школьная, д. 1а — магазин.