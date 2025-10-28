В российских школах предложили ввести систему «шведский стол»

Депутаты Госдумы направили обращение в Роспотребнадзор с идеей сделать школьное питание более разнообразным и вкусным. По словам авторов инициативы, родители часто жалуются, что еда в столовых хоть и соответствует нормам, но детям не нравится. Поэтому в Госдуме предлагают пересмотреть меню и технологии приготовления блюд, чтобы они лучше отвечали современным вкусам школьников.