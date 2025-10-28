В России возобновят производство «УАЗ Патриот» на автомате

Точных сроков выхода на российский рынок такой модификации в компании не назвали. Продажи «УАЗ Патриот» с АКП стартовали в 2019 году. На автомобиль устанавливалась шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, модель получила модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. В 2022 году прием заказов был остановлен из-за санкций.