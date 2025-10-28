В России упали розничные продажи пива

Отмечается, что в июле-сентябре 2025 года продажи сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев — на 16,9%. Обвал спроса объяснили холодным летом и ростом цен. Уточняется, что за год пиво в России подорожало на 17,5%. Кроме того, в публикации отметили, что снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых алкогольных категориях, включая вина и водку.

