В России упали розничные продажи пива
Отмечается, что в июле-сентябре 2025 года продажи сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев — на 16,9%. Обвал спроса объяснили холодным летом и ростом цен. Уточняется, что за год пиво в России подорожало на 17,5%. Кроме того, в публикации отметили, что снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых алкогольных категориях, включая вина и водку.
В России упали розничные продажи пива. Об этом 28 октября
Отмечается, что в июле-сентябре 2025 года продажи сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев — на 16,9%.
Обвал спроса объяснили холодным летом и ростом цен. Уточняется, что за год пиво в России подорожало на 17,5%.
Кроме того, в публикации отметили, что снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых алкогольных категориях, включая вина и водку.