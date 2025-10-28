Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 031
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 770
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 991
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 490
Отмечается, что в июле-сентябре 2025 года продажи сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев — на 16,9%. Обвал спроса объяснили холодным летом и ростом цен. Уточняется, что за год пиво в России подорожало на 17,5%. Кроме того, в публикации отметили, что снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых алкогольных категориях, включая вина и водку.

В России упали розничные продажи пива. Об этом 28 октября сообщил «Ъ» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Отмечается, что в июле-сентябре 2025 года продажи сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев — на 16,9%.

Обвал спроса объяснили холодным летом и ростом цен. Уточняется, что за год пиво в России подорожало на 17,5%.

Кроме того, в публикации отметили, что снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых алкогольных категориях, включая вина и водку.