В России предложили отменить штрафы водителям за нарушения из-за ямы на дороге

Авторы инициативы считают, что штрафы нужно автоматически отменять в случае, если на дороге были ямы или иные препятствия, повлиявшие на поведение водителя. Депутаты предложили закрепить соответствующую норму в КоАП РФ. Уточняется, что многие водители получают штрафы за такие нарушения, как выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии или выезд на «встречку», которые в ряде случаев спровоцированы необходимостью объехать яму или разрушенный участок.

