В России пенсионерам с низкими доходами хотят компенсировать стоимость лекарств

В России пенсионерам с низкими доходами хотят компенсировать стоимость лекарств. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым, сообщили 28 октября «Известия».

Они внесут в ГД законопроект о полной компенсации стоимости назначенных врачом лекарств для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума.

Со ссылкой на данные Росстата уточняется, что в России насчитывается около 34 млн человек старше трудоспособного возраста, и 90% из них, как указано в публикации, имеют хронические заболевания. При этом цены на лекарства за прошлый год выросли на 12%.

Авторы инициативы отметили, что большинство пенсионеров тратят более 80% доходов на базовые нужды, главным образом на медицину и препараты.