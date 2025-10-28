В МВД объяснили, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

Специалисты пояснили, что те водители, кто получил государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага России на номерах, не обязаны их менять. Напомним, закон вступил в силу 1 января 2025 года. Штраф за отсутствие триколора на номере составляет 500 рублей.

