В Москве женщина умерла после операции у пластического хирурга

В Москве женщина умерла после операции у пластического хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 29-летняя погибшая страдала ожирением. В 2016 году Елена перенесла операцию — бандажирование желудка. 23 октября она обратилась в клинику Фомина, ей удалили старый бандаж.

Спустя день Елене стало плохо, пациентку экстренно госпитализировали в городскую больницу. Срочно сделали операцию для остановки кровотечения, но 27 октября она скончалась, не приходя в сознание.

Хирурга, который делал операцию, задержали. Выяснилось, что Елена стала не первой пациенткой, которая погибла после его вмешательства. В 2024 году после операции на желудке в клинике Тимура Хайдарова умер продюсер Петр Гаврилов. 36-летний мужчина почувствовал себя плохо на следующий день после хирургического вмешательства и обратился в клинику IQ Plastique.

Там ему провели повторную операцию, однако состояние мужчины ухудшалось. Его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и скончался. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест хирурга клиники Хайдарова IQ Plastique Илью Елагина.