В Кремле высказались о перспективах возобновления переговоров по Украине

Как заявил Дмитрий Песков, Москва пока не может оценить перспективы возобновления переговоров. По словам представителя Кремля, возникшая пауза вызвана нежеланием Киева продолжать процесс. Кроме того, он сообщил, что предложенные Россией проекты документов и предложения о рабочих группах оставлены Украиной без ответа.