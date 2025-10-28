В КНР блогерам запретили давать медицинские советы без профильного образования

Управление по контролю в киберпространстве (CAC) Китая ввело закон, запрещающий инфлюенсерам давать советы в медицине, праве, финансах и других сферах без профильного образования или лицензии. Закон, вступивший в силу 25 октября, направлен на борьбу с дезинформацией и защиту общества от вредных советов. Интернет-платформы теперь обязаны требовать у авторов подтверждения квалификации (дипломы, сертификаты) или ссылки на первоисточники. Без этого они должны публично отказаться от ответственности за точность информации. Кроме того, запрещена реклама медтоваров, пищевых добавок и продуктов здорового питания, чтобы избежать скрытой рекламы под видом образовательного контента. Эти меры повышают ответственность инфлюенсеров и защищают пользователей.

Управление по контролю в киберпространстве (CAC) Китая ввело новый закон, запрещающий инфлюенсерам давать советы в области медицины, права, финансов и других специализированных областях без наличия соответствующего высшего образования или лицензии. Об этом пишет «Ъ».

Закон вступил в силу 25 октября и направлен на борьбу с дезинформацией в интернете, а также на защиту общества от потенциально вредных советов от влиятельных блогеров.

Согласно новым правилам, интернет-платформы обязаны следить за тем, чтобы авторы контента предоставляли доказательства наличия профильного образования (дипломы, сертификаты) или ссылались на первоисточники информации. В противном случае они должны будут публично отказаться от ответственности за достоверность предоставляемой информации.

Кроме того, CAC запретил рекламу медицинских товаров, пищевых добавок и продуктов для здорового питания, чтобы предотвратить скрытую рекламу, замаскированную под образовательный контент. Эти меры призваны повысить уровень ответственности инфлюенсеров и защитить пользователей от недостоверной информации.