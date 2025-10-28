В Госдуме сделали прогноз роста доходов России из-за санкций США

Первая реакция рынков на американские санкции против российских нефтяных компаний была положительной для России. Член комитета Госдумы Сергей Чижов заявил, что ограничение сотрудничества с «Роснефтью» и «Лукойлом» привело к росту цен на нефть на 5%, увеличив потенциальные налоговые поступления бюджета. Это подтверждает, что санкции могут иметь противоположный ожидаемому эффект, подчеркивая способность России превращать негативные факторы в преимущества.

Первая реакция мировых рынков на новые санкции США против российских нефтяных компаний оказалась неожиданно благоприятной для России. Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов, введенные ограничения привели к росту нефтяных котировок, что может увеличить доходы российского государства, передает «Газета.Ru».

Чижов отметил, что после объявления Минфином США 22 октября о запрете на сотрудничество с компаниями «Роснефть» и «Лукойл», цена на нефть марки Brent возросла на 5%. По его словам, это свидетельствует о том, что российская нефть также поднимается в цене, что может привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет.

«На данный момент нет оснований полагать, что уровень доходов российского государства из-за санкций должен существенно измениться. Наоборот, мы можем ожидать их роста», — добавил парламентарий. Он подчеркнул, что санкции могут вызвать эффект, обратный тому, на что рассчитывает Запад, и напомнил, что Россия уже не раз умела извлекать выгоду из негативных факторов.