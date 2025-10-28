В Госдуме предложили новый способ борьбы с жилищными мошенниками

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил запросы вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генпрокурору Александру Гуцану с инициативой ввести обязательные проверки Росреестром состояния здоровья и дееспособности продавцов жилья. Цель — защитить добросовестных покупателей и предотвратить мошенничество на рынке недвижимости. Нилов отметил, что пробелы в законодательстве способствуют новым схемам обмана при оспаривании сделок. Обязательные проверки, по его мнению, не только обезопасят граждан, но и улучшат демографическую ситуацию, поскольку страх мошенничества удерживает молодые семьи от покупки жилья и влияет на их решение о рождении детей.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов инициировал запросы к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генеральному прокурору Александру Гуцану с предложением о введении обязательных проверок со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья и дееспособности продавцов жилья.

Как сообщает ТАСС, цель данной инициативы — защита прав добросовестных покупателей и предотвращение мошенничества на рынке недвижимости.

Нилов отметил, что существующие пробелы в законодательстве могут способствовать возникновению новых схем обмана, связанных с оспариванием сделок по продаже недвижимости. Он подчеркнул, что внедрение обязательной проверки поможет не только защитить граждан от аферистов, но и улучшить демографическую ситуацию в стране.

По его мнению, молодые семьи часто отказываются от покупки жилья из-за страха столкнуться с мошенниками, что, в свою очередь, влияет на их решения о рождении детей.