В Госдуме предложили новый способ борьбы с жилищными мошенниками

Депутат Госдумы Ярослав Нилов инициировал запросы к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генеральному прокурору Александру Гуцану с предложением о введении обязательных проверок со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья и дееспособности продавцов жилья.
Как сообщает ТАСС, цель данной инициативы — защита прав добросовестных покупателей и предотвращение мошенничества на рынке недвижимости.
Нилов отметил, что существующие пробелы в законодательстве могут способствовать возникновению новых схем обмана, связанных с оспариванием сделок по продаже недвижимости. Он подчеркнул, что внедрение обязательной проверки поможет не только защитить граждан от аферистов, но и улучшить демографическую ситуацию в стране.
По его мнению, молодые семьи часто отказываются от покупки жилья из-за страха столкнуться с мошенниками, что, в свою очередь, влияет на их решения о рождении детей.