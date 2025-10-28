Рязань
В Госдуме дали оценку идее о введении 13-й пенсии
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать в стране «бабушкин капитал», который обеспечит финансовую поддержку бабушкам и дедушкам, воспитывающим внуков, на уровне материнского капитала.