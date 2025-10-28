В Госдуме дали оценку идее о введении 13-й пенсии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала идею о введении 13-й пенсии к Новому году, заявив, что в условиях дефицита федерального бюджета такая выплата в настоящее время невозможна. В данным «Pravda.Ru», она отметила, что средства в Пенсионном фонде достаточны лишь для выполнения текущих обязательств, и любые дополнительные расходы потребуют сокращения финансирования других важных социальных сфер. «Сегодня говорить о тринадцатой пенсии не представляется возможным, так как бюджет сформирован с дефицитом», — подчеркнула Бессараб. Она также добавила, что даже при оптимистичном сценарии в бюджете нет источников для таких масштабных расходов.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала идею о введении 13-й пенсии к Новому году, заявив, что в условиях дефицита федерального бюджета такая выплата в настоящее время невозможна.

В данным «Pravda.Ru», она отметила, что средства в Пенсионном фонде достаточны лишь для выполнения текущих обязательств, и любые дополнительные расходы потребуют сокращения финансирования других важных социальных сфер.

«Сегодня говорить о тринадцатой пенсии не представляется возможным, так как бюджет сформирован с дефицитом», — подчеркнула Бессараб. Она также добавила, что даже при оптимистичном сценарии в бюджете нет источников для таких масштабных расходов.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать в стране «бабушкин капитал», который обеспечит финансовую поддержку бабушкам и дедушкам, воспитывающим внуков, на уровне материнского капитала.