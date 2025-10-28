В Германии заявили, что предстоящая зима станет решающей для Украины

Как заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, без помощи Запада Украина утратит способность обороняться, и подчеркнул, что Берлин готов поддержать Киев в любой момент.

В Германии заявили, что предстоящая зима станет решающей для Украины. С соответствующим высказыванием выступил министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль, передало 28 октября ТАСС со ссылкой на радиостанцию BR.

По его словам, без помощи Запада Украина утратит способность обороняться, и подчеркнул, что Берлин готов поддержать Киев в любой момент.