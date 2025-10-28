Рязань
Ушла из жизни олимпийская чемпионка по гмнастике Ольга Карасёва
На 77-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка 1968 года по спортивной гимнастике Ольга Карасёва. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России, выражая свои соболезнования близким, друзьям и коллегам спортсменки. Ольга Карасёва оставила значительный след в истории гимнастики. В 1969 году она завоевала пять медалей на чемпионате Европы, включая золото в вольных упражнениях. На чемпионате мира 1970 года Карасёва выиграла командный турнир и получила серебро в вольных упражнениях. Также в 1966 году она стала серебряным призером мирового первенства в командном зачете. После завершения своей спортивной карьеры Карасёва продолжила активно участвовать в гимнастике как судья международной категории и была награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Причины смерти, а также дата и место прощания пока не уточняются.

Фото: ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин