Ушла из жизни олимпийская чемпионка по гмнастике Ольга Карасёва

На 77-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка 1968 года по спортивной гимнастике Ольга Карасёва. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России, выражая свои соболезнования близким, друзьям и коллегам спортсменки.

Ольга Карасёва оставила значительный след в истории гимнастики. В 1969 году она завоевала пять медалей на чемпионате Европы, включая золото в вольных упражнениях. На чемпионате мира 1970 года Карасёва выиграла командный турнир и получила серебро в вольных упражнениях. Также в 1966 году она стала серебряным призёром мирового первенства в командном зачете.

После завершения своей спортивной карьеры Карасёва продолжила активно участвовать в гимнастике как судья международной категории и была награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Причины смерти, а также дата и место прощания пока не уточняются.

