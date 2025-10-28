Уход в «самоволку» предложили не учитывать в срок службы в армии

Проект разработали в Минобороны. Его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Речь идет о тех, кто служит как по призыву, так и по контракту. Мера также коснется военных, которые отсутствуют в установленном месте службы без уважительных причин продолжительностью более двух суток. Сейчас такой срок самовольно оставленной части составляет «свыше 10 суток». Отмечается, что мера направлена на повышение дис

Уход в «самоволку» предложили не учитывать в срок службы в армии. Об это сообщают « Известия ».

Проект разработали в Минобороны. Его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Речь идет о тех, кто служит как по призыву, так и по контракту. Мера также коснется военных, которые отсутствуют в установленном месте службы без уважительных причин продолжительностью более двух суток. Сейчас такой срок самовольно оставленной части составляет «свыше 10 суток».

Отмечается, что мера направлена на повышение дисциплины и ответственности.