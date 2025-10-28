Трамп станцевал перед американскими военными в Японии

28 октября президент США Дональд Трамп удивил американских военных, исполнив танец на палубе авианосца USS George Washington в Японии. Трансляция этого момента проходила на YouTube-канале Белого дома. Трамп танцевал под известную композицию Y.M.C.A. группы Village People, которая стала популярной на его предвыборных мероприятиях 2024 года и сопровождала празднование его победы на ноябрьских выборах. Присутствующие на палубе военнослужащие снимали происходящее на камеры и повторяли его танцевальные движения. Это выступление стало продолжением предыдущего танцевального эпизода, когда 26 октября Трамп танцевал с местными жителями в Малайзии.

Фото: «Известия»