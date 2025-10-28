Суд Рязани отложил заседание по делу экс-замминистра здравоохранения Петиной

28 октября в Советском районном суде Рязани прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-замминистра здравоохранения Рязанской области И. А. Петиной, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда. В ходе заседания продолжили исследование письменных доказательств по делу. Рассмотрение уголовного дела было отложено и состоится снова 11 ноября 2025 года в 10:30.

Напомним, В 2022 году был задержан директор компании «Фармвест» Глеб Кондратьев. Через три месяца арестована Людмила Кондратьева.

Также был арестован бизнесмен Александр Канунников.

Бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали в июле 2023 года. Петина обвиняется в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отметим, Игорь Греков осужден на 17 лет строгого режима. Сумма штрафов, которые бывшему чиновнику необходимо выплатить по решению суда, составляет 400 миллионов рублей.

