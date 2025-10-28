Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в РФ украинских БПЛА

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в РФ украинских БПЛА. Об этом 28 октября сообщил «Интерфакс».

По словам Шойгу, менее 1% украинских беспилотников достигают целей в РФ. Он добавил, что российские нефтяные, газовые компании принимают меры для защиты объектов.

Кроме того, Шойгу отметил, что повреждения, которые появляются из-за атак на энергообъекты, есть, однако они не наносят серьезного урона и не могут дестабилизировать ситуацию с топливом в стране.