Рязанский транспортный активист высказался против введения нового ГОСТа на остановки

Об этом сообщает эксперт рязанской общественной организации «Регион для жизни» Сергей Чернышов. «Если следовать всем пунктам ГОСТа, города просто разорятся: электронные табло и другая техника стоят дорого, а обслуживание обходится ещё дороже», — объяснил Чернышов. Он отметил, что предлагаемый ГОСТ нужен только для межгородских остановок, где ожидание транспорта дольше, чем в городе. «На каждой остановке должны быть: урна, знак, название, освещение и расписание движения. Всё остальное — в зависимости от популярности остановки и наличия ресурсов. Оснащать небольшие остановки сложными системами невозможно и не нужно», — заключил эксперт. Напомним, депутаты предложили оснастить остановки общественного транспорта кондиционерами, обогревателями и Wi-Fi.

