Рязанка Мария Попкова отметила 90-летний юбилей
Родилась Мария Ивановна в селе Автодеево Ардатовского района Горьковской области. В семье было шесть детей. Отца забрали на фронт. В 1943 году он погиб на Курской дуге. Пока мама работала, Мария оставалась в семье за старшую. Окончила четыре класса начальной школы. Работать Мария Ивановна пошла с 16 лет. В 1955 году вышла замуж, переехала в поселок Тупик Ермишинского района Рязанской области.
Об этом сообщает ИД «Пресса».
Последние десять лет трудилась на посадке хвойных деревьев в лесничестве.