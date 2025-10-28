Рязанка Мария Попкова отметила 90-летний юбилей

Родилась Мария Ивановна в селе Автодеево Ардатовского района Горьковской области. В семье было шесть детей. Отца забрали на фронт. В 1943 году он погиб на Курской дуге. Пока мама работала, Мария оставалась в семье за старшую. Окончила четыре класса начальной школы. Работать Мария Ивановна пошла с 16 лет. В 1955 году вышла замуж, переехала в поселок Тупик Ермишинского района Рязанской области.

Рязанка Мария Попкова отметила 90-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Родилась Мария Ивановна в селе Автодеево Ардатовского района Горьковской области. В семье было шесть детей. Отца забрали на фронт. В 1943 году он погиб на Курской дуге.

Пока мама работала, Мария оставалась в семье за старшую. Окончила четыре класса начальной школы. Работать Мария Ивановна пошла с 16 лет.

В 1955 году вышла замуж, переехала в поселок Тупик Ермишинского района Рязанской области.

Последние десять лет трудилась на посадке хвойных деревьев в лесничестве.