Рязанцы пожаловались на пробки на улице Новой после открытия двустороннего движения

«Автомобилисты, которые так радовались отмене выделенки на Новой, хорошо вам стоится в новой однополосной пробке?» — написал местный житель. Напомним, двустороннее движение по улице Новой открыли 27 октября. По данным мэрии, это решение направлено на улучшение транспортной ситуации в городе.

