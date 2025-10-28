Рязанцев предупредили о мошенничестве от имени сотрудников «Водоканала»

Отмечается, что в Скопине участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят и представляются сотрудниками МКП «Скопинские водные системы». Аферисты пытаются получить паспортные данные или другую личную информацию жителей, уточнили в посте. «МКП „Скопинские водные системы“ никогда не запрашивает такие сведения по телефону. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам, которые представляются работниками коммунальных служб», — предупредили в райадминистрации. Рязанцев призвали перепроверять информацию.