Рязанца осудили за хранение наркотиков и оружия

Отмечается, что весной 2023 года в селе Желобово Сараевского района мужчина нашел огнестрельное оружие, которое незаконно хранил дома. В сентябре 2024 года осужденный обнаружил дикорастущее наркотическое растение и сорвал его части. 187 граммов запрещенных веществ злоумышленник хранил для личного употребления. Противоправную деятельность пресекли полицейские. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.