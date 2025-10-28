Рязань вошла в тройку лучших мест для рыбалки

Астрахань и Омск заняли в рейтинге первое и второе место соответственно. Рязань расположилась на третьем. По данным аналитиков сервиса путешествий, в городе чаще всего ловят карася, щуку и налима. В частности, рыбаки отправляются на Оку.