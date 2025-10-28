Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии «черной пятницы»

Отмечается, что мошенники создают поддельные сайты крупных интернет-магазинов и предлагают скидки до 90%, в том числе во время «черной пятницы». Ссылки на «распродажи» приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведет на поддельные формы оплаты. Аферисты также используют тему розыгрышей и требуют «внести обязательный платеж» для получения приза.

Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии «черной пятницы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

