Прокуратура помогла рязанке получить положенные выплаты
Установлено, что региональное отделение соцфонда неправомерно отказало 67-летней женщине в компенсации затрат на оплату дополнительного отпуска, предоставляемого в связи с осуществлением трудовой деятельности в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Прокуратура помогла рязанке получить положенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что региональное отделение соцфонда неправомерно отказало 67-летней женщине в компенсации затрат на оплату дополнительного отпуска, предоставляемого в связи с осуществлением трудовой деятельности в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Основанием отказа послужило наличие перерыва в проживании на данной территории.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать уполномоченный орган возместить затраты на оплату дополнительного отпуска.