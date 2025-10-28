Рязань
Павел Малков: судебные приставы выполняют работу ответственно и профессионально
Губернатор Павел Малков на торжественном собрании, посвященном 160-летию со дня образования в России института судебных приставов, поздравил коллектив регионального УФССП со знаменательной датой и предстоящим профессиональным праздником. Он поблагодарил всех за добросовестную службу, подчеркнув, что по всем основным направлениям у ведомства достойные показатели: серьезно активизирована работа с должниками, достигнуты хорошие результаты по взысканию административных штрафов, алиментов, долгов по зарплате, в сфере ЖКХ. Глава региона отметил, что особое внимание уделяется защите прав детей-сирот и участников СВО, в полной мере обеспечивается безопасность судов.

Судебные приставы выполняют работу ответственно и профессионально, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков на торжественном собрании, посвященном 160-летию со дня образования в России института судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Губернатор Павел Малков поздравил коллектив регионального УФССП со знаменательной датой и предстоящим профессиональным праздником. Он поблагодарил всех за добросовестную службу, подчеркнув, что по всем основным направлениям у ведомства достойные показатели: серьезно активизирована работа с должниками, достигнуты хорошие результаты по взысканию административных штрафов, алиментов, долгов по зарплате, в сфере ЖКХ. Глава региона отметил, что особое внимание уделяется защите прав детей-сирот и участников СВО, в полной мере обеспечивается безопасность судов.

«Благодаря вашей работе нарушения не остаются безнаказанными. Вы ежедневно выполняете свою большую работу ответственно и очень профессионально, опираясь на лучшие традиции и опыт ветеранов службы, на верность долгу и знание закона. Судебное решение только тогда решает спор, когда оно действительно выполняется. И здесь важнейшая задача стоит перед приставами. Благодарю за добросовестную службу». Глава региона добавил, что Правительство Рязанской области со своей стороны готово оказывать содействие в дальнейшем развитии службы и укреплять сложившееся конструктивное взаимодействие", — отметил губернатор.

Павел Малков вручил лучшим сотрудникам службы областные награды. Среди них — знаки отличия Губернатора «Михаил Скобелев», «За усердие», благодарственные письма.

Кроме того, состоялся концерт с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра и других творческих коллективов региона.