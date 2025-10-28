Павел Малков побывал на открытии мультимедийной выставки в Музее молодежи на Рязанской ВДНХ

Павел Малков побывал на открытии мультимедийной выставки «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», которая начала работать в Музее молодежи на Рязанской ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Исследовательский проект «Защита суверенитета Российского государства. История и современность» подготовлен Министерством юстиции РФ при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Впервые его представили широкой аудитории в июне 2024 года на XII Петербургском международном юридическом форуме.

В настоящее время выставочные материалы демонстрируются в различных регионах России на площадках учебных заведений, учреждений культуры, а также в исторических парках и муниципальных администрациях. Рязанская область стала первым регионом страны, где экспозиция подготовлена с использованием современных мультимедийных технологий, включая аудио, видео и текстовые форматы.

Павел Малков ознакомился с экспозицией. Каждая зона посвящена событиям определенного периода времени. Экспозиция рассказывает о попытках нарушить суверенитет страны в различные исторические эпохи, о многолетней борьбе государства за независимость от иностранного влияния. Выставка включает в себя оцифрованные архивные документы, фотографии, графические иллюстрации и видеоролики.

Губернатор Павел Малков подчеркнул значение выставки для понимания происходящих в настоящее время процессов.

«Очень интересная и содержательная экспозиция, которая наглядно показывает, что методы внешнего воздействия на суверенитет России остаются неизменными на протяжении многих веков. Сегодня страна сплотилась и уверенно отвечает на все подобные попытки». Экспозицию будем развивать. Дополним ее новыми материалами и архивными документами, связанными с Рязанью и Рязанской областью. Организуем посещение для школьников и студентов, чтобы молодежь знала историю попыток лишить нашу страну суверенитета: от Смутного времени и до наших дней", — сказал Павел Малков.

Выставка продлится до 17 ноября. Вход — свободный.

Возрастное ограничение — 12+