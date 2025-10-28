Рязань
Павел Малков: День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь
Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал на заседании правительства региона. День Профразвития организован в рамках Всероссийского проекта «Профразвитие», запущенного в стране президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках реализации задач национального проекта «Молодежь и дети».

Мероприятие представляет собой современную ярмарку вакансий с интерактивными инструментами взаимодействия. На одной площадке соберутся студенты, молодые специалисты, работодатели и эксперты. Состоятся карьерные консультации, мастер-классы, встречи с представителями ведущих компаний и многое другое.

«Национальный проект „Молодежь и дети“ предоставляет огромное количество возможностей. Надо все их использовать максимально. В том числе проект по профориентации и поиску вакансий. В рамках Дня Профразвития запланирована насыщенная, интересная повестка. Современный интерактивный формат проведения мероприятия. Можно изучить все предложения, которые есть на рынке вакансий области, взвесить плюсы и минусы, и с помощью экспертов спроектировать свой карьерный путь. Считаю, что это очень важно для молодежи. Полностью поддерживаю проект», — сказал Павел Малков.

Губернатор поручил комитету по делам молодежи Рязанской области держать на контроле все организационные вопросы, связанные с проведением в регионе Дня Профразвития, который «должен состояться на высоком уровне и максимально продуктивно».

Регистрация на участие открыта на официальном сайте проекта.