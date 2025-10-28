Павел Малков: будем развивать выездную работу медиков в отдаленных населенных пунктах Рязанской области

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков поднял тему выездной работы медицинских бригад в муниципалитетах региона, которая организована в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В том числе глава региона заслушал доклад о результатах реализации ежегодного регионального проекта «Забота и здоровье».

Губернатор отметил, что в рамках проекта «Забота и здоровье» мобильные бригады врачей выезжают в отдаленные населенные пункты разных районов области. Обследуют взрослых и детей: делают флюорографию, ЭКГ, проводят другие обследования, консультируют жителей. В составе социального автопоезда также работают специалисты других отраслей, к которым можно обратиться для получения мер соцподдержки, юридической помощи, оформления выплат, прохождения переобучения.

«Поезда здоровья — очень эффективный формат работы. Это возможность получить современную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах Рязанской области. Не все жители имеют возможность лично доехать до серьезной медицинской организации, чтобы пройти полное обследование. Проект показывает свою эффективность, уже обнаружено значительное количество вновь выявленных заболеваний, в том числе очень серьезных. По сути, проект — это реально спасенные жизни. В следующем году будем его развивать и усиливать в целом эту работу», — сказал Малков.

Губернатор заслушал доклад министра здравоохранения Александра Пшенникова о результатах проведенной в этом году работы в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам руководителя ведомства, в рамках исполнения поручения губернатора увеличена кратность выездов поезда «Забота и здоровье», который посетил 36 населенных пунктов. Проведен осмотр более 4000 пациентов, из которых 500 — дети.

Кроме того, начата системная работа по выезду главных внештатных специалистов министерства и главных врачей профильных медицинских организаций. В рамках онкоконтроля в Центры амбулаторной онкологической помощи и первичные онкокабинеты в сельской местности было сделано 26 выездов, под особый контроль взяты 400 пациентов с подозрением на онкозаболевания. 27 выездов провели сотрудники кардиологического диспансера.

Также начали активно использовать современные цифровые возможности для точечных консультаций — специалисты кардиодиспансера провели 682 телемедицинских консилиума, что стало рекордным.

Помимо этого, выездная работа организована в рамках сотрудничества с РязГМУ. По проекту «Здоровье» в этом году состоялось 12 выездов узких специалистов в села, консультативную помощь получили больше 1000 пациентов. Также по проекту «Добро в село» волонтеры-медики приезжают в ФАПы, где проводят просветительскую работу с жителями.