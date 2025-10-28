Опубликован прогноз погоды на 29 октября в Рязанской области

В среду, 29 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днём +5, +10°С.

Опубликован прогноз погоды на 29 октября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

