Мошенники начали обманывать россиян через «ошибочные» переводы

Мошенники в России используют новую схему обмана, связанного с «ошибочными» переводами денег, сообщают СМИ со ссылкой на материалы МВД РФ. Злоумышленники прибегают к услуге «Мобильный перевод», чтобы обмануть граждан. Согласно информации, жертва получает сообщение о поступлении средств на свой счет. После этого мошенник связывается с ней и утверждает, что деньги были переведены по ошибке. Он убеждает человека вернуть средства, используя ту же услугу «Мобильный перевод» или отправить деньги на указанный номер. Если жертва соглашается и переводит запрашиваемую сумму, то с ее счета списывается еще одна такая же сумма.

