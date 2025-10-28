Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 78.98 -1.99 28/10
ЦБ EUR 92.02 -2.06 28/10
Нал. USD 80.80 / 80.80 28/10 13:00
Нал. EUR 94.15 / 95.11 28/10 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 056
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 778
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 011
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 500
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Минздрав хочет ввести обязательное неинвазивное тестирование для беременных
Минздрав России анонсировал новый порядок оказания медицинской помощи в области «акушерства и гинекологии», который включает внедрение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Об этом сообщил РБК. Этот метод позволяет раннюю диагностику возможных хромосомных аномалий у плода через анализ фрагментов ДНК, циркулирующих в крови беременной женщины. Согласно проекту, беременные женщины будут обязаны посещать медицинского психолога не менее двух раз в период беременности. Также вводится требование о протоколе сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода. Важным нововведением станет возможность патронажа на дому в послеродовом периоде с участием мобильных медицинских бригад.

Минздрав России анонсировал новый порядок оказания медицинской помощи в области «акушерства и гинекологии», который включает внедрение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Об этом сообщил РБК.

Этот метод позволяет раннюю диагностику возможных хромосомных аномалий у плода через анализ фрагментов ДНК, циркулирующих в крови беременной женщины.

Согласно проекту, беременные женщины будут обязаны посещать медицинского психолога не менее двух раз в период беременности. Также вводится требование о протоколе сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода. Важным нововведением станет возможность патронажа на дому в послеродовом периоде с участием мобильных медицинских бригад.

Кроме того, Минздрав обновил стандарты оснащения женских консультаций, перинатальных центров и родильных домов. Устаревшее оборудование заменяется на современные устройства, включая медицинские изделия для дистанционного наблюдения за состоянием плода и матери. В женских консультациях также появятся гинекологические кресла, адаптированные для маломобильных граждан.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС