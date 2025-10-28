Минздрав хочет ввести обязательное неинвазивное тестирование для беременных

Минздрав России анонсировал новый порядок оказания медицинской помощи в области «акушерства и гинекологии», который включает внедрение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Об этом сообщил РБК. Этот метод позволяет раннюю диагностику возможных хромосомных аномалий у плода через анализ фрагментов ДНК, циркулирующих в крови беременной женщины. Согласно проекту, беременные женщины будут обязаны посещать медицинского психолога не менее двух раз в период беременности. Также вводится требование о протоколе сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода. Важным нововведением станет возможность патронажа на дому в послеродовом периоде с участием мобильных медицинских бригад.

Кроме того, Минздрав обновил стандарты оснащения женских консультаций, перинатальных центров и родильных домов. Устаревшее оборудование заменяется на современные устройства, включая медицинские изделия для дистанционного наблюдения за состоянием плода и матери. В женских консультациях также появятся гинекологические кресла, адаптированные для маломобильных граждан.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС