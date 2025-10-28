Лавров: Запад не скрывает приготовление к новой большой войне в Европе

Глава МИД РФ добавил, что страны Запада осуществляют коалиционное строительство с этой целью. Кроме того, Лавров отметил, что у России нет и не было намерения нападать на страны НАТО и ЕС. Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности, уточнил он. Также министр заявил, что перспектива диалога с элитами НАТО и ЕС не просматривается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не скрывает приготовление к новой большой войне в Европе. С соответствующим высказыванием он выступил на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, передало РИА Новости.

«Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии, новой большой европейской войны», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что страны Запада осуществляют коалиционное строительство с этой целью.

Кроме того, Лавров отметил, что у России нет и не было намерения нападать на страны НАТО и ЕС. Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности, уточнил он.

Помимо этого, как сообщил Лавров, Москва надеется, что Трамп по-прежнему стремится к завершению украинского конфликта на основе встречи на Аляске.

Он также заявил, что руководство стран НАТО убеждает Соединенные Штаты отказаться от идеи урегулирования.