Госдума в I чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией

Госдума России приняла законопроект, который ужесточает правила для букмекерских контор и тотализаторов с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил ТАСС.
Этот шаг направлен на борьбу с игроманией, которая становится серьезной социальной проблемой. Законопроект предлагает размещать на сайтах букмекерских контор информацию о рисках азартных игр и возможных последствиях для игроков.
Букмекеры должны будут также сообщать о том, как можно инвестировать свободные деньги, чтобы избежать потерь. При входе в конторы и пункты приема ставок будет размещена информация о рисках, а также QR-код для доступа к дополнительной информации об инвестициях.
Кроме того, реклама азартных игр теперь должна содержать предупреждения о том, что участие в них не гарантирует выигрыша и может привести к финансовым потерям. В радиорекламе предупреждение должно длиться не менее трех секунд, а в телерекламе — пять секунд. Также реклама должна выделять определенную часть своего пространства для таких предупреждений.