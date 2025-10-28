Рязань
Госдума в I чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
Госдума приняла закон, ужесточающий правила для букмекерских контор и тотализаторов с 1 марта 2026 года. Целью инициативы является борьба с игроманией. На сайтах и в пунктах приема ставок должны размещать информацию о рисках азартных игр и о способах инвестирования свободных денег, чтобы избежать потерь. Реклама азартных игр теперь обязана содержать предупреждения о возможных финансовых потерях: в радио—не менее 3 секунд, в теле—5 секунд, с выделением части пространства под эти предупреждения.

Госдума России приняла законопроект, который ужесточает правила для букмекерских контор и тотализаторов с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил ТАСС.

Этот шаг направлен на борьбу с игроманией, которая становится серьезной социальной проблемой. Законопроект предлагает размещать на сайтах букмекерских контор информацию о рисках азартных игр и возможных последствиях для игроков.

Букмекеры должны будут также сообщать о том, как можно инвестировать свободные деньги, чтобы избежать потерь. При входе в конторы и пункты приема ставок будет размещена информация о рисках, а также QR-код для доступа к дополнительной информации об инвестициях.

Кроме того, реклама азартных игр теперь должна содержать предупреждения о том, что участие в них не гарантирует выигрыша и может привести к финансовым потерям. В радиорекламе предупреждение должно длиться не менее трех секунд, а в телерекламе — пять секунд. Также реклама должна выделять определенную часть своего пространства для таких предупреждений.