Госдума приняла в I чтении законопроект о бесплатном образовании для участников СВО
Эти изменения являются частью более широкой инициативы, направленной на упрощение получения образования для военнослужащих. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые меры призваны повысить доступность образования для тех, кто защищает страну, и помогут им быстрее адаптироваться к гражданской жизни после окончания службы.