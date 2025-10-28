Госдума приняла в I чтении законопроект о бесплатном образовании для участников СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект, разработанный депутатами от всех политических фракций и сенаторами, предлагает предоставить участникам специальной военной операции (СВО) возможность бесплатно получить вторую профессию в колледже или техникуме после завершения обучения по программе среднего профессионального образования.

Эти изменения являются частью более широкой инициативы, направленной на упрощение получения образования для военнослужащих. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые меры призваны повысить доступность образования для тех, кто защищает страну, и помогут им быстрее адаптироваться к гражданской жизни после окончания службы.