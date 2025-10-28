Госдума поддержала запрет иностранных слов в названии товаров и услуг
В Госдуме поддержали предложение Госсобрания — Курултая Башкирии о запрете использования иностранных слов в информации для потребителей. Это предложение включает поправки к закону «О защите прав потребителей». Депутат Николай Новичков отметил, что нельзя слишком увлекаться иностранными словами и призвал заменять их на русские аналоги. Он считает, что нужно обсуждать, как лучше регулировать эту ситуацию. Так могут заменить иностранные названия блюд, если есть русский аналог. Например, слова «клафути» и «маффин». Если законопроект пройдет все необходимые этапы, он будет рассмотрен в Госдуме.
