Госдума поддержала запрет иностранных слов в названии товаров и услуг

В Госдуме поддержали предложение Госсобрания — Курултая Башкирии о запрете использования иностранных слов в информации для потребителей. Это предложение включает поправки к закону «О защите прав потребителей». Депутат Николай Новичков отметил, что нельзя слишком увлекаться иностранными словами и призвал заменять их на русские аналоги. Он считает, что нужно обсуждать, как лучше регулировать эту ситуацию. Так могут заменить иностранные названия блюд, если есть русский аналог. Например, слова «клафути» и «маффин». Если законопроект пройдет все необходимые этапы, он будет рассмотрен в Госдуме.

В Госдуме поддержали предложение Госсобрания — Курултая Башкирии о запрете использования иностранных слов в информации для потребителей.

Это предложение включает поправки к закону «О защите прав потребителей».

Депутат Николай Новичков отметил, что нельзя слишком увлекаться иностранными словами и призвал заменять их на русские аналоги. Он считает, что нужно обсуждать, как лучше регулировать эту ситуацию.

Так могут заменить иностранные названия блюд, если есть русский аналог. Например, слова «клафути» и «маффин». Если законопроект пройдет все необходимые этапы, он будет рассмотрен в Госдуме.